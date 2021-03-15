В Орловской области острыми кишечными инфекциями стали болеть реже

Меньше орловцы заболевают туберкулезом, скарлатиной и ВИЧ. Данные озвучил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Зафиксированы снижения заболеваемости скарлатиной, ВИЧ-инфекцией, хроническими формами вирусных гепатитов В и С.

В регионе также сохраняется тенденция к снижению заболеваемости населения туберкулезом. В сравнении с 2019 годом заболеваемость активными формами туберкулеза снизилась на 9%, туберкулезом органов дыхания – на 13,7%.

В Орловской области не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, столбняка, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита. В целях профилактики заболеваемости полиомиелитом иммунизация детей будет продолжена.