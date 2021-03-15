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14:30, 15 марта 2021 года В Орле объявили имена почетных работников области Лауреатов сегодня чествовали в администрации региона.





Общественники и профессионалы получили награды из рук губернатора Клычкова и председателя областного совета Леонида Музалевского.



Волонтерская группа из одиннадцати человек была удостоена Благодарственных писем Президента РФ. Добровольцев отметили за вклад в организацию на территории области голосования по поводу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.



Остальные лауреаты получили региональные награды:



Звание «Почетный работник образования Орловской области» получили заведующая отделением среднего профессионального образования Банковского колледжа Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Валентина Демкина и преподаватель Детской школы искусств № 2 им. М. И. Глинки Татьяна Халина.



Почетным работником науки и высшей школы Орловской области стал Дмитрий Аронов - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.



Также наградой отметили Нину Курзенкову - главного экономиста ООО «Жилинское». Ей было присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловской области».



В ходе мероприятия губернатор Клычков выступил с поздравительной речью. Глава региона поблагодарил лауреатов за добросовестный труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов – сообщает региональный информационный портал.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



