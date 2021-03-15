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Главная » Новости

14:55, 15 марта 2021 года

Не все орловские школьники получают горячее питание

Оно доступно 85% учеников.


Вопрос обеспечения учащихся образовательных организаций региона горячей пищей обсуждался на сегодняшнем заседании правительства области. Было отмечено, что он почти полностью решен в начальной школе – сейчас 99,3% орловских младшеклассников обеспечены этим видом питания. Тем не менее, существует проблема с учениками 5 – 11 классов. Из них только 73,9% получают горячую пищу в школе, и повышение этого показателя было названо важной задачей.

Также затронули тему качества школьной еды. Роспотребнадзор ведет работу по оценке весовых, температурных и прочих показателей горячей пищи, подаваемой в образовательных учреждениях. Проверки могут проводиться внепланово – такие инспекции побывали уже почти в половине (48%) региональных школ, также Роспотребнадзор оценивает и поставщиков продукции – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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