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15:25, 15 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Готовят летний отдых весной. Но, с учетом новых правил. В регионе полным ходом идёт подготовка к летней оздоровительной кампании.

- Из обсерватора в детский оздоровительный лагерь. Спустя почти год юным спортсменам возвращают их тренировочную «базу отдыха».

- ЧП - условное, пути решения проблемы - реальные. В Ливенском районе провели учения, посвященные «большой воде».

- Добро пожаловаться! Сегодня - День защиты прав потребителей.

- Спасибо за труд. Сегодня отличившихся орловцев поздравили в администрации области.

- Время на очищение и раздумья. У православных сегодня начался Великий пост.

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