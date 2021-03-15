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15:33, 15 марта 2021 года

Орловская прокуратура помогла двум инвалидам с лекарствами

В Верховском районе ведомство добилось выдачи положенных по закону препаратов


Проверка нарушения законодательства в сфере обеспечения лекарственными препаратами была организована по обращению двух местных жителей с инвалидностью. Ведомством было установлено, что заявители имеют право на получение льготных лекарств, а их лечащий врач выдал им соответствующие рецепты.

В местной «Аптеке № 33» препаратов не оказалось, в связи с чем сотрудники учреждения должны были принять запрос к исполнению и поставить его на отсроченное обеспечение, а затем передать информацию о необходимости доставки нужных лекарств в региональный департамент здравоохранения. Всего этого по итогу сделано не было.

По результатам проверки, директор аптеки получил от прокуратуры представления, и сейчас проблема обеспечения двух инвалидов необходимыми препаратами решена – сообщает сайт областного ведомства.


Артём Ежаков
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