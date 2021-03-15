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Главная » Новости

15:40, 15 марта 2021 года

Новые меры господдержки могут получить орловские сельхозпроизводители в этом году

Это касается хлебопекарных предприятий. Для них предусмотрены субсидии на возмещение части затрат. Субсидии рассчитываются из расчета 2000 рублей на реализацию одной тонны произведенного и реализованного хлеба, а также хлебобулочных изделий недлительного хранения.


Субсидии на возмещение части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы в размере, не превышающем 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной ценой в России. Лимит – 39 млн. рублей.

Производителям зерновых культур могут вернуть часть затрат, по ставке на 1 тонну реализованного зерна (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой). Источником финансирования  по данному направлению являются доходы от таможенных пошлин на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника, сои.
 
В настоящее время разрабатываются документы, по которым будут предоставлять субсидии.



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