Новые меры господдержки могут получить орловские сельхозпроизводители в этом году

Это касается хлебопекарных предприятий. Для них предусмотрены субсидии на возмещение части затрат. Субсидии рассчитываются из расчета 2000 рублей на реализацию одной тонны произведенного и реализованного хлеба, а также хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Производителям зерновых культур могут вернуть часть затрат, по ставке на 1 тонну реализованного зерна (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой). Источником финансирования по данному направлению являются доходы от таможенных пошлин на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника, сои.



В настоящее время разрабатываются документы, по которым будут предоставлять субсидии.