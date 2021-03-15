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16:07, 15 марта 2021 года В Орле документально закрепили ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской Соответствующее постановление мэрии № 776 датировано 4 марта 2021 года и подписано градоначальником Юрием Парахиным.





Опубликованный на сайте городской администрации документ вносит изменения в постановление мэрии от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 – 2022 годах». Поправки касаются двух скандальных ярмарок выходного дня на площадях Жукова и Комсомольской в областной столице. Постановление официально закрепляет эти торговые точки «Хлебосольного выходного» на прежних местах.



Помимо этого, документ раскрывает их график работы. Так, торговля на Комсомольской площади будет вестись только в субботу, а ярмарка на площади Жукова будет работать ещё и в воскресенье. Время торговли на обеих площадках идентичное – с 7:00 до 15:00.





Артём Ежаков



