В Орловской области проверили готовность к паводку

В этом году возможно половодье. Оно и стало основным сценарием командно-штабных учений, которые провели на Орловщине в Ливенском районе.

По общей оценке службы показали готовность решать задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего половодья.

Также провели учения, где по сценарию - порывы ветра и вышедшая из берегов река Сосна привели к затоплению жилых домов, блокировке дороги и нарушению газоснабжения. Проверили как прошло оповещение населения, эвакуация, размещение, и как восстанавливали систему жизнеобеспечения. Кроме того, в сценарий добавили ДТП с участием трех автомобилей и условными пострадавшими. Участникам пришлось спасать пострадавших, расчищать дорогу, отбуксировать транспорт.

Благодаря слаженной работе всех участников тренировки, происшествия были вовремя ликвидированы, а у всех сотрудников взаимодействующих в случае ЧС ведомств была возможность еще раз отработать все действия.