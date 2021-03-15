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16:17, 15 марта 2021 года

В Орловской области проверили готовность к паводку

В этом году возможно половодье. Оно и стало основным сценарием командно-штабных учений, которые провели на Орловщине в Ливенском районе.


Отрабатывали своевременное предупреждение и помощь населению. Проверили работу местной власти, системы ГО и  всех служб жизнеобеспечения. Также состоялся смотр готовности бригад экстренного реагирования. Свои знания продемонстрировали, пожарная охрана, аварийно-спасательные бригады предприятий ЖКХ и ТЭК, телекоммуникационные организации, врачебно-сестринские бригады лечебных учреждений. Проверялось снаряжение и оборудование. 
 
По общей оценке службы показали готовность решать задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего половодья.
 
Также провели учения, где по сценарию - порывы ветра и вышедшая из берегов река Сосна привели к затоплению жилых домов, блокировке дороги и нарушению газоснабжения. Проверили как прошло оповещение населения, эвакуация, размещение, и как восстанавливали систему жизнеобеспечения. Кроме того, в сценарий добавили ДТП с участием трех автомобилей и условными пострадавшими. Участникам пришлось спасать пострадавших, расчищать дорогу, отбуксировать транспорт. 
 
Благодаря слаженной работе всех участников тренировки, происшествия были вовремя ликвидированы, а у всех сотрудников взаимодействующих в случае ЧС ведомств была возможность еще раз отработать все действия.



Татьяна Напольских
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