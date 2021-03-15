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16:30, 15 марта 2021 года

Орловчанку подозревают в краже магазинной выручки

Преступление произошло в Верховском районе.


Индивидуальный предприниматель заметил пропажу в конце рабочего дня, когда пересчитывал вырученные деньги. Оказалось, что из его магазина исчезла часть заработанного – 14 тысяч рублей. Мужчина сообщил полицейским, что ранее торговую точку посетила 44-летняя местная жительница, которую хозяин лавки несколько раз оставлял одну в помещении с деньгами.

Проверяя данные, полученные от заявителя, полицейские посетили женщину. Она созналась правоохранителям в краже и вернула половину пропавших денег – 7 тысяч рублей.

Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 158 «Кража». На время следствия фигурантка отпущена под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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