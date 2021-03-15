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Главная » Новости

16:46, 15 марта 2021 года

В орловской гимназии № 19 появится многомиллионный «Кванториум»

Открыть детский технопарк планируется в День знаний – 1 сентября 2021 года.


На создание «Кванториума» в гимназии № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова губернатор Клычков выделил 21,3 миллиона рублей – данная сумма будет взята из областного бюджета в рамках постановления регионального правительства о реализации мероприятий по созданию детских технопарков.

«Кванториумы» призваны расширить и дополнить содержание традиционного общего образования. В гимназии № 19 технопарк будет работать в области физики, химии и биологии (обязательные направления), а также по инновационным дисциплинам – хайтеку, энерджи и нано.

Создание «Кванториумов» ведется в рамках национального проекта «Образование» – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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