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17:10, 15 марта 2021 года

В Орловской области увеличился фонд субсидирования производства масличных культур

Соглашение между региональным правительством и Минсельхозом РФ предусматривает выделение 202,2 миллиона рублей.


Субсидии, которые в этом году предоставят орловским сельхозпроизводителям, направлены на стимулирование посадки масличных культур. Многомиллионный фонд определен реализацией регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Подобная поддержка пришла на Орловщину ещё в прошлом году – тогда объем субсидирования достиг 74,1 миллиона рублей. Производители масличных культур смогли компенсировать часть собственных затрат на выращивание этих сельхозрастений. Показателем результативности тогда стал «Объем реализованных и отгруженных на собственную переработку бобов соевых и семян рапса». Отметка в 120 тысяч тонн была полностью выполнена орловскими аграриями – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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