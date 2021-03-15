Главная » Новости



17:10, 15 марта 2021 года В Орловской области увеличился фонд субсидирования производства масличных культур Соглашение между региональным правительством и Минсельхозом РФ предусматривает выделение 202,2 миллиона рублей.





Субсидии, которые в этом году предоставят орловским сельхозпроизводителям, направлены на стимулирование посадки масличных культур. Многомиллионный фонд определен реализацией регионального проекта «Экспорт продукции АПК».



Подобная поддержка пришла на Орловщину ещё в прошлом году – тогда объем субсидирования достиг 74,1 миллиона рублей. Производители масличных культур смогли компенсировать часть собственных затрат на выращивание этих сельхозрастений. Показателем результативности тогда стал «Объем реализованных и отгруженных на собственную переработку бобов соевых и семян рапса». Отметка в 120 тысяч тонн была полностью выполнена орловскими аграриями – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



