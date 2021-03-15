Главная » Новости



17:35, 15 марта 2021 года В Орловской области назвали двухмесячную выручку с экспорта товаров АПК С начала этого года по 11 марта агропромышленный комплекс региона отправил за границу продукции на 22,6 миллиона долларов США.





Наибольший объем из этой экспортной суммы приходится на продажу зерновых – 14,7 миллиона, сбыт масложировой продукции составил 5 миллионов, товаров пищевой и перерабатывающей промышленности – 2,6 миллиона долларов, мясной и молочной продукции – 200 тысяч долларов, прочей – 100 тысяч долларов.



В этом году экспортный объем орловской продукции АПК ожидается (в сопоставимых ценах) на отметке в 82,5 миллиона долларов США – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



