В Орловской области назвали двухмесячную выручку с экспорта товаров АПК

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17:35, 15 марта 2021 года
В Орловской области назвали двухмесячную выручку с экспорта товаров АПКС начала этого года по 11 марта агропромышленный комплекс региона отправил за границу продукции на 22,6 миллиона долларов США.
Наибольший объем из этой экспортной суммы приходится на продажу зерновых – 14,7 миллиона, сбыт масложировой продукции составил 5 миллионов, товаров пищевой и перерабатывающей промышленности – 2,6 миллиона долларов, мясной и молочной продукции – 200 тысяч долларов, прочей – 100 тысяч долларов.
В этом году экспортный объем орловской продукции АПК ожидается (в сопоставимых ценах) на отметке в 82,5 миллиона долларов США – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков