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18:29, 15 марта 2021 года Сбор пластиковых крышек помогает орловским детям-инвалидам Уже больше трех лет в Орловской области проходит акция «Крышка-малышка». Её цель - сбор пластиковых крышек и сдача их на переработку. А на собранные средства волонтеры оказывают помощь больным детям.





Акция «Крышка-малышка» началась в Ливнах, но постепенно к сбору ненужного пластика подключился Орел и районы области. Региональный ресурсный центр добровольчества присоединился к акции год назад. За это время только на пункте сбора, расположенном в фундаментальной библиотеке, собрали больше 100 килограммов крышек. Крышки сортируются и передаются организатором акции, в город Ливны. Основные условия: крышки должны быть сухими, чистыми, с маркировкой 02 внутри треугольника.



Таких пунктов сбора в Орле несколько: в организациях, школах, домах творчества.



Зинаида Четверикова работает педагогом-организатором в Доме творчества Заводского района и решила организовать пункт приема у себя на работе. Благое дело поддержало и руководство, а дети и родители - подключились. Дети приносят крышки от бутылочек молока, кефира, воды, газировки. Ребята не только собирают пластик, но и нарисовали плакат, посвященный экологической теме.



Кстати, у акции еще и социально-благотворительная миссия. Средства, полученные за крышки, перечисляют родителям детей-инвалидов. В последний раз помогли двухлетнему Мише.



Анастасия Минакова, жительница г. Орла: «Они сами нас нашли, предложили помощь, поддержку. Я, конечно, согласилась, пригласила еще своих друзей, чтобы они тоже крышечки собирали. И нам сказали, что поступят средства на реабилитацию. Мы как раз проходили курс с логопедом. И действительно, с нами связались и перевели на счет 5 900 рублей. Это была практически половина стоимости курса с логопедом. Это большая помощь для нас, я очень благодарна».

И Анастасия далеко не единственная мама, которой оказали помощь. Информацию о том, кому помогли, и где расположены пункты сбора, можно найти в группе «Крышка-малышка» Орловская области. Только за этот год удалось собрать 1 176 кг крышек. А за весь период работы проекта их сдали почти 4 тонны.





Татьяна Тимохина



