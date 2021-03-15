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18:34, 15 марта 2021 года В Орловской области создан штаб по общественному контролю и наблюдению за выборами Соответствующее решение принято Советом Общественной палаты Орловской области.





Общественным штабом будет осуществляться наблюдение и контроль за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Орловской области.



В состав штаба вошли представители общественности и средств массовой информации, юристы.



Главной задачей Общественного штаба является организация подготовки и проведения общественного контроля и наблюдения представителями Общественной палаты региона на выборах, которые состоятся в сентябре нынешнего года.



12 марта состоялось первое заседание Общественного штаба, на котором был рассмотрен ряд организационных вопросов. В работе заседания приняли участие общественники, активисты молодежных организаций, представители СМИ.



К настоящему времени утвержден план работы Общественного штаба, подобраны и обучены тренеры-преподаватели для подготовки наблюдателей, осуществляется подбор кандидатур наблюдателей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



