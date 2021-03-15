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19:05, 15 марта 2021 года Мэрия Орла рассказала, как идет ямочный ремонт В областном центре работают бригады трех предприятий.





За минувшие выходные и сегодняшний день бригады «Спецавтобазы»

«Дорожной службы» и «Дорожного предприятия-1» привели в порядок 286,9 кв.м дорожного полотна.



Как сообщает сайт мэрии, отремонтировано Карачевское шоссе на площади 64 кв.м, ул. Полесская на площади 18,2 кв.м, ул. Бурова на площади 20,9 кв.м, ул. Брестская на площади 35,8 кв.м, Болховское шоссе на площади 19,5 кв.м, ул. Комсомольская на площади 95,5 кв.м.



Работы на ул. Комсомольской продолжатся в ночь. Запланировано залатать ещё 90 кв.м дорожного полотна.



Всего с начала года израсходовано 2 977 кв.м литого асфальта.



Фото пресс-службы администрации Орла





Орловское Информбюро



