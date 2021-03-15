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21:20, 15 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Юным спортсменам вернули базу отдыха. С сегодняшнего дня «Ветерок» из обсерватора вновь стал детским лагерем.



- Как защитить экологию и сделать добро? «Крышки-малышки» дали ответ



- Что посеешь? Мы заглянули в магазин семян.



- Время для молитв и покаяния. Сегодня начался Великий пост.



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