Главная » Новости



7:08, 16 марта 2021 года Орловцев пытаются уберечь от наркотиков Орловщина присоединилась Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».





Полиция, социальные службы, медики объединились, чтобы максимально эффективно донести до молодого поколения мысль о том, что наркомания - не просто вредная привычка. Это зависимость, которая может лишить будущего, здоровья и даже жизни. Подросткам расскажут о наиболее опасных веществах, о специалистах, к которым можно обратиться за помощью, и разъяснят алгоритм действий в случае если стал свидетелем продажи наркотиков.





Мария Семак



