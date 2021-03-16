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9:09, 16 марта 2021 года В Ливнах отработали действия при половодье В районе прошли командно-штабные учения.





Учения предполагали отработку информирования населения и помощь людям при чрезвычайных ситуациях. Проверили взаимодействие органов местной власти, системы ГО и всех служб жизнеобеспечения. Также состоялся смотр готовности бригад экстренного реагирования. Свои знания продемонстрировали: пожарная охрана, аварийно-спасательные бригады предприятий ЖКХ и ТЭК, телекоммуникационные организации, врачебно-сестринские бригады лечебных учреждений. Проверялось снаряжение и оборудование. По общей оценке, все службы показали готовность решать задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего половодья.



Также провели учения, где по сценарию порывы ветра и вышедшая из берегов река Сосна привели к затоплению жилых домов, блокировке дороги и нарушению газоснабжения. Проверили, как прошло оповещение населения, эвакуация, размещение, и как восстанавливали систему жизнеобеспечения. Кроме того, в сценарий добавили ДТП с участием трех автомобилей и условными пострадавшими.



Итог таков: благодаря слаженной работе всех участников тренировки происшествия были вовремя ликвидированы, а у всех сотрудников взаимодействующих в случае ЧС ведомств была возможность еще раз отработать все действия.



Евгений Тугбаев, руководитель учений: «Можно сделать вывод, что в Ливенское районное звено находится в боевом состоянии. Отмечается слаженность действий экстренных оперативных служб, а также умелое руководство должностными лицами соответствующих органов управления сил и средств».





Орловское Информбюро



