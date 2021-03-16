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8:11, 16 марта 2021 года

Орловцам облегчили регистрацию животных и птиц

Упростить подачу заявок стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Эффективный регион».


Еще в прошлом году в Орловском ветеринарном центре процесс регистрации заявки был очень длительным, отсутствовал алгоритм действий ветеринарных специалистов, владельцы животных не владели необходимой информацией. Также у ветеринарных специалистов отсутствовала электронная база данных зарегистрированных животных и птиц. Доля зарегистрированных животных и птиц на территории Орловского района Орловской области была весьма низкой. Все это создавало угрозу распространения заразных и особо опасных болезней животных и птиц на территории муниципального образования.

Теперь на сайте Орловского ветеринарного центра работает специальный раздел «Регистрация животных». Утверждена стандартная заявка на регистрацию животных, определены ответственные лица. Создана база данных животных и птицы Орловского района Орловской области.

Проще стало и записаться на прием к ветеринару. На сайте Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных указаны телефоны и электронная почта для записи, сообщает информационный портал Орловской области.


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