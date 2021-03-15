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20:37, 15 марта 2021 года Клычков и Парахин лично оценят состояние дороги на улице Алроса в Орле Встреча глав области и города состоится сегодня, 15 марта, в 21:15.





Неожиданная инспекция Клычкова и Парахина вызвана множеством обращений к губернатору по поводу состояния дороги на улице Алроса. В связи с этим глава региона прямо во время трансляции сообщил, что приедет на место ориентировочно в 21:15. Мэр Орла Юрий Парахин также присоединится к губернатору.



Местные жители активно засобирались встречать инспекцию. Клычков попросил Парахина взять с собой ответственных за дороги, чтобы на месте обсудить проблемы с плохой дорогой на улице Алроса и выезд из микрорайона. Сбор состоится на бульваре Молодежи со стороны улицы Зеленина.











Орловское Информбюро



