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21:18, 15 марта 2021 года Губернатор Андрей Клычков приехал на микрорайон Алроса, как и обещал сегодня в прямом эфире Тема: дороги и не только.





Подробности встречи губернатора сообщил его советник Сергей Лежнев.



"Решили пройти по району и посмотреть на самые актуальные жалобы жителей района Алроса. Основное - пешеходная инфраструктура".





Орловское Информбюро



