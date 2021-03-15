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21:25, 15 марта 2021 года Клычкова засыпали вопросами о ремонте районных дорог Тема починки трасс в Орловской области уже долгое время является едва ли не главенствующей при общении губернатора с жителями региона.





В чате трансляции главу региона активно просили рассказать о ремонтных работах за пределами областной столицы. В частности, много обращений было по Ливенскому району. «Сегодня мне глава района прислал сообщение о выделении средств и поддержке, где есть проектно-сметная документация. Исходя из наших возможностей, будем выделять средства», – сообщил губернатор.



Ещё несколько сообщений касались Залегощи. «Если вы про том подъем, то есть проблемы. Но все ровно также – деньги выделяем, будем смотреть, что будем строить».



Другой участок – Змиевка. «В Змиевке уж точно не было. Может быть, какая-то отдельная дорога. Давайте главе поручу, чтобы инвентаризацию провели и дали отчет».



А в Мценск губернатора позвали посмотреть на состояние дорог вживую. Клычков пообещал запланировать поездку на этой неделе.

Кроме этого, в чате трансляции писали об аналогичных дорожных проблемах в Новосиле, Верховье и Хомутово.





Артём Ежаков



