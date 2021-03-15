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21:47, 15 марта 2021 года Клычков объяснил невозможность строительства региональных трасс по технологии федеральных По словам главы региона, стоимость укладки дорог государственного значения в два раза дороже.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Хочется, чтобы вы посмотрели стоимость одного километра федеральной трассы и региональной дороги – и когда разница более чем в два раза от возможных затрат, тогда и изменяется подход. Вопрос не только в деньгах, но и в другой подоснове – мы не можем в городе на три метра углубиться, чтобы засыпать трассы – другие подосновы, другие технологии. Я лично подписывал обращение в Министерство транспорта с обоснованием стоимости одного километра и просьбой увеличения финансирования на дороги – чтобы их не просто ремонтировать, а капитально отстраивать».





Артём Ежаков



