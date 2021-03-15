Клычков объяснил невозможность строительства региональных трасс по технологии федеральных

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Хочется, чтобы вы посмотрели стоимость одного километра федеральной трассы и региональной дороги – и когда разница более чем в два раза от возможных затрат, тогда и изменяется подход. Вопрос не только в деньгах, но и в другой подоснове – мы не можем в городе на три метра углубиться, чтобы засыпать трассы – другие подосновы, другие технологии. Я лично подписывал обращение в Министерство транспорта с обоснованием стоимости одного километра и просьбой увеличения финансирования на дороги – чтобы их не просто ремонтировать, а капитально отстраивать».