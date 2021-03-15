Жители улицы Алроса в Орле пожаловались Клычкову и Парахину на свет и дорогу

|
|
|Главная » Новости
22:08, 15 марта 2021 года
Жители улицы Алроса в Орле пожаловались Клычкову и Парахину на свет и дорогуГубернатор и мэр провели внеплановую инспекцию по многочисленным жалобам жителей сегодня поздно вечером.
Несмотря на поздний час, сопровождать Клычкова и Парахина вызвалось большое количество жителей. Сначала обсуждение велось у подъезда одного из домов, там люди и озвучили то, чем недовольны в первую очередь, – освещение и дороги.
«У нас к 1 апреля будет экономия по дорожному фонду, посмотрим, какие дополнительные средства необходимо выделить. Юрий Николаевич [Парахин], много не просите. Много нет, откровенно говоря. С области соберем какие-нибудь средства, направим вам», – сказал мэру Клычков.
Жители единодушно предложили свою помощь в благоустройстве района, а затем, вместе с мэром и губернатором, пошли осматривать территорию района. На прогулке губернатора попросили обратить внимание на состояние дороги, по которой ходят и дети.
Артём Ежаков