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22:08, 15 марта 2021 года Жители улицы Алроса в Орле пожаловались Клычкову и Парахину на свет и дорогу Губернатор и мэр провели внеплановую инспекцию по многочисленным жалобам жителей сегодня поздно вечером.





Несмотря на поздний час, сопровождать Клычкова и Парахина вызвалось большое количество жителей. Сначала обсуждение велось у подъезда одного из домов, там люди и озвучили то, чем недовольны в первую очередь, – освещение и дороги.

«У нас к 1 апреля будет экономия по дорожному фонду, посмотрим, какие дополнительные средства необходимо выделить. Юрий Николаевич [Парахин], много не просите. Много нет, откровенно говоря. С области соберем какие-нибудь средства, направим вам», – сказал мэру Клычков.

Жители единодушно предложили свою помощь в благоустройстве района, а затем, вместе с мэром и губернатором, пошли осматривать территорию района. На прогулке губернатора попросили обратить внимание на состояние дороги, по которой ходят и дети.





Артём Ежаков



