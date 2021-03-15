Завтра в орловском микрорайоне «Алроса» начнут ремонт дороги

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23:04, 15 марта 2021 года
Завтра в орловском микрорайоне «Алроса» начнут ремонт дорогиМэр Орла Юрий Парахин сегодня лично пообещал это жителям микрорайона.
Глава города дал обещание на стихийном собрании с жителями микрорайона «Алроса», которое состоялось сегодня вечером после традиционного прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях.
«Завтра зайдут сюда две бригады», - отметил градоначальник.
Отметим, что в микрорайоне «Алроса» на стихийном собрании с жителями кроме мэра Орла Юрия Парахина и губернатора Андрея Клычкова присутствовал и первый замглавы городской администрации Олег Минкин.
Анастасия Дорохова