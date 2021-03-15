Завтра в орловском микрорайоне «Алроса» начнут ремонт дороги

Мэр Орла Юрий Парахин сегодня лично пообещал это жителям микрорайона.

Глава города дал обещание на стихийном собрании с жителями микрорайона «Алроса», которое состоялось сегодня вечером после традиционного прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях.

«Завтра зайдут сюда две бригады», - отметил градоначальник.

Отметим, что в микрорайоне «Алроса» на стихийном собрании с жителями кроме мэра Орла Юрия Парахина и губернатора Андрея Клычкова присутствовал и первый замглавы городской администрации Олег Минкин.