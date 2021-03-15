Клычков попросил жителей микрорайона «Алроса» обозначить «проблемные точки»

Сегодня поздно вечером состоялась незапланированная встреча жителей микрорайона с руководством региона и города.

Стихийное собрание состоялось сразу после традиционного прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях. Глава региона обратил внимание на то, что от жителей микрорайона «Зареченский», или как его еще называют «Алроса», поступает большое количество жалоб. Вместе с ним на встрече был мэр Орла Юрий Парахин и его первый замеситель Олег Минкин.

Основными проблемами, которые озвучили жители, стало состояние дорог и отсутствие освещения, а также нормального прохода для детей в школу №51, расположенную в этом микрорайоне. Отдельно поговорили об отсутствии остановок маршрутного транспорта около новых домов, а также о бродячих собаках.

Итогом схода стал выбор ответственного за документальную переписку с руководством. Им оказалась местная жительница Ирина.