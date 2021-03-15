понедельник 15.03.2021 23:51:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

23:27, 15 марта 2021 года

Клычков попросил жителей микрорайона «Алроса» обозначить «проблемные точки»

Сегодня поздно вечером состоялась незапланированная встреча жителей микрорайона с руководством региона и города.


Стихийное собрание состоялось сразу после традиционного прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях. Глава региона обратил внимание на то, что от жителей микрорайона «Зареченский», или как его еще называют «Алроса», поступает большое количество жалоб. Вместе с ним на встрече был мэр Орла Юрий Парахин и его первый замеситель Олег Минкин
 
Основными проблемами, которые озвучили жители, стало состояние дорог и отсутствие освещения, а также нормального прохода для детей в школу №51, расположенную в этом микрорайоне. Отдельно поговорили об отсутствии остановок маршрутного транспорта около новых домов, а также о бродячих собаках.
 
Итогом схода стал выбор ответственного за документальную переписку с руководством. Им оказалась местная жительница Ирина. 
 
«Со своей стороны постараюсь максимально поддержать. Вот с 1 апреля будет у нас экономия и по дорожному фонду», - отметил Клычков. «Юрий Николаевич, много не просите! Много нет», - добавил глава региона.



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.