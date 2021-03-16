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Главная » Новости

23:48, 15 марта 2021 года

К новым домам в орловском микрорайоне «Зареченский» не может подъехать общественный транспорт

Об этом рассказали жители района на стихийной встрече с губернатором.


«Сейчас 9-й квартал расстраивается. Очень далеко от тех остановок, что уже есть. Нет кольца для автобусов. Мы не говорим о больших, хотя бы о маленьких», - рассказали Андрею Клычкову и Юрию Парахину местные жители
 
«Такая проблема есть. И здесь, и в «Болховском», - ответил мэр Орла Юрий Парахин, - «Думаю, что «Орелстрой» пойдет нам на встречу. Сделаем здесь разворотное кольцо, но только когда закончится полностью строительство. Когда закончится строительство, сделаем здесь кольцо, либо пустим маршрутку». 
 
На вопрос о сроках полной застройки микрорайона Юрий Парахин ответил, что «осталось немного, три года максимум».

 



Анастасия Дорохова
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