вторник 16.03.2021 07:07:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

0:03, 16 марта 2021 года

Дополнительный выезд с микрорайона «Алроса» в Орле может появиться до конца года

Мэр Юрий Парахин подвел итоги совместной вечерней инспекции с губернатором Клычковым.


Жители микрорайона выделили в качестве основных проблем освещение и дороги. По словам мэра, первая проблема требует времени на решение – необходимо составление проекта и поиск источников финансирования. Сейчас градоначальник признал участок достаточно темным.

Что касается ремонта дорог, то в качестве временной меры будут починены наиболее разрушенные участки. Завтра для ямочного ремонта сюда выйдут комплексы «Спецавтобазы» и «Дорожного предприятия-1» . Как только стабилизируется погода, асфальт будет сниматься  фрезой и лататься свежими картами.
 
Мэр подчеркнул, что поставил перед своей командой задачу организовать дополнительный выезд с микрорайона в течение этого года. Парахин упомянул, что сейчас местные жители тратят не менее получаса на выезд отсюда.
 
Градоначальник заметил, что особых жалоб на транспорт у здешних орловцев не было – сюда ездит порядка 50 машин. Однако из-за отсутствия нужной инфраструктуры  некоторые автобусы не могут доехать до отдаленных районов, и эту проблему быстро не решить.
 
Кроме этого были затронуты темы оборудования пешеходных переходов, установки знаков приоритета и запрета на движение большегрузов. Эти вопросы еще предстоит обсудить с ГИБДД.
 
«Понимание, что делать дальше и как сделать жизнь на Алроса комфортнее, есть. Отдельные слова благодарности жителям, которые готовы помочь своими предложениями. Остаёмся с ними на связи. Уверен, вместе мы сделаем максимум возможного», – написал Парахин.

Фото с личной страницы Юрия Парахина «Вконтакте»



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.