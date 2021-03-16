Дополнительный выезд с микрорайона «Алроса» в Орле может появиться до конца года

Мэр Юрий Парахин подвел итоги совместной вечерней инспекции с губернатором Клычковым.

Что касается ремонта дорог, то в качестве временной меры будут починены наиболее разрушенные участки. Завтра для ямочного ремонта сюда выйдут комплексы «Спецавтобазы» и «Дорожного предприятия-1» . Как только стабилизируется погода, асфальт будет сниматься фрезой и лататься свежими картами.



Мэр подчеркнул, что поставил перед своей командой задачу организовать дополнительный выезд с микрорайона в течение этого года. Парахин упомянул, что сейчас местные жители тратят не менее получаса на выезд отсюда.



Градоначальник заметил, что особых жалоб на транспорт у здешних орловцев не было – сюда ездит порядка 50 машин. Однако из-за отсутствия нужной инфраструктуры некоторые автобусы не могут доехать до отдаленных районов, и эту проблему быстро не решить.



Кроме этого были затронуты темы оборудования пешеходных переходов, установки знаков приоритета и запрета на движение большегрузов. Эти вопросы еще предстоит обсудить с ГИБДД.



«Понимание, что делать дальше и как сделать жизнь на Алроса комфортнее, есть. Отдельные слова благодарности жителям, которые готовы помочь своими предложениями. Остаёмся с ними на связи. Уверен, вместе мы сделаем максимум возможного», – написал Парахин.