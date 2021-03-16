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0:13, 16 марта 2021 года Жителям орловского микрорайона «Зареченский» мешают бродячие собаки «Животная тема» была поднята на вечерней встрече с губернатором.





Главе региона рассказали, что собак прикармливают на стройках в микрорайоне. Андрей Клычков: «Собаки появляются не из воздуха. В день в Орле не меньше 15 домашних собак появляется на улице. Мы выделили средства, мы пока не нагружаем этим другие районы. Отлов что предусматривает: ловят собаку, стерилизуют, выпускают обратно. Не выпускаются агрессивные собаки». Губернатор предложил сообщать обо всех фактах разгула бродячих стай в управление ветеринарии. Вспомнили на встрече с губернатором и о строительстве приюта для бездомных животных. Андрей Клычков: «Мы выделили деньги, будем строить на территории «Спецавтобазы». Сегодня мне отчитывались».





Анастасия Дорохова



