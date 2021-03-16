|Главная » Новости
0:13, 16 марта 2021 года
Жителям орловского микрорайона «Зареченский» мешают бродячие собаки«Животная тема» была поднята на вечерней встрече с губернатором.
Главе региона рассказали, что собак прикармливают на стройках в микрорайоне.
Андрей Клычков: «Собаки появляются не из воздуха. В день в Орле не меньше 15 домашних собак появляется на улице. Мы выделили средства, мы пока не нагружаем этим другие районы. Отлов что предусматривает: ловят собаку, стерилизуют, выпускают обратно. Не выпускаются агрессивные собаки».
Губернатор предложил сообщать обо всех фактах разгула бродячих стай в управление ветеринарии.
Вспомнили на встрече с губернатором и о строительстве приюта для бездомных животных.
Андрей Клычков: «Мы выделили деньги, будем строить на территории «Спецавтобазы». Сегодня мне отчитывались».
Анастасия Дорохова