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10:05, 16 марта 2021 года В Змиёвке под колесами «шестёрки» погиб пешеход ДТП произошло сегодня, 16 марта, в 00:15 в Свердловском районе Орловской области.





Трагическое происшествие случилось на улице Ленина, №24. Под колеса ВАЗ 2106 попал 57-летний мужчина, который шел по проезжей части в попутном с отечественной легковушкой направлении. Бригада медиков доставила пешехода в Свердловскую ЦРБ, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



