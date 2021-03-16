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11:15, 16 марта 2021 года Орловцы выйдут на Всероссийский субботник 24 апреля Дата объявлена пресс-службой регионального правительства.





Традиционная уборка и благоустройство территорий области проходит в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Все причастные к субботнику пройдут с уборочным инструментом по лесам, береговым зонам водоемов, воинским захоронениям и общественным местам региона – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



