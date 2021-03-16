Главная » Новости



11:12, 16 марта 2021 года Ещё 5 орловцев скончалось от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 66 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 31 508.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 244. Накануне выписано 64 жителя региона, с начала пандемии – 28 781. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 483 раза.



Суточная заболеваемость в России – 9 393, всего выявлено – 4 409 438. Накануне выздоровело – 10 644, всего – 4 014 220. На лечении – 302 281. Количество смертей за сутки – 443, за все время разгула коронавируса – 92 937.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



