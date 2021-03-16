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11:10, 16 марта 2021 года

Орловский СОБР отмечает 28 лет со дня образования

Сотрудники спецподразделения ведут борьбу с организованной преступностью, участвуют в антитеррористических операциях. С людьми в масках познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.


Специальный отряд быстрого реагирования в Орловской области был создан в марте 1993 года. За 28-летнюю историю отдел неоднократно менял подведомственную структуру, а вот основная задача остается прежней - защищать Закон, нередко при этом рискуя своей жизнью. 
 
За время существования спецподразделения три сотрудника СОБРа погибли при исполнении служебного долга. А за проявленное мужество и героизм 117 бойцов награждены государственными наградами. 
 
Накануне дня рождения сотрудники отряда познакомили со своей деятельностью своих детей. Мальчишки и девчонки знают, насколько папина служба и опасна и трудна, и насколько важна, поэтому с гордостью говорят о своих героях и, возможно, однажды сменят их на боевом посту.



Юлия Опанасюк
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