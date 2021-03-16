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11:30, 16 марта 2021 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 16 марта.


Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 43; Мценский район – 6; Краснозоренский и Болховский – по 4; Орловский и Кромской – по 2; Свердловский, Малоархангельский, Покровский, Верховский и Залегощенский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:

Орел – 15 941; Орловский район – 3 892; Болховский – 738; Знаменский – 169; Хотынецкий – 535; Урицкий – 702; Шаблыкинский – 208; Сосковский – 196; Кромской – 430; Дмитровский – 776; Свердловский – 465; Троснянский – 367; Глазуновский – 256; Малоархангельский – 482; Покровский – 570; Колпнянский – 361; Должанский – 375; Ливенский – 655. Ливны – 1 216; Верховский – 347; Залегощенский – 418; Краснозоренский – 201; Новодеревеньковский – 439; Новосильский – 147; Корсаковский – 72; Мценск и Мценский район – 1 550.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 31 508, за сутки – 66, выписано – 64. Выздоровели за все время – 28 781, на лечении – 2 244. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 483 человека – накануне умерло 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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