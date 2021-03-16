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12:07, 16 марта 2021 года

В Орле определили территории для благоустройства в следующем году

В список итогового рейтингового голосования попали 9 объектов.


В период с 26 апреля по 31 мая орловцам предстоит сделать окончательный выбор о первоочередных объектах благоустройства в 2022 году. В список попали:

• Парк «Ботаника»;
• Городской парк культуры и отдыха;
• Площадь Маршала Жукова;
• Набережная Оки от пляжа Городского парка культуры и отдыха до Октябрьского моста;
• Парк «Семинарский»;
• Сквер «Разградский»;
• Сквер у библиотеки им. Бунина;
• Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург»;
• Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами № 7 и № 9 по ул. Картукова.

Список утвержден по итогам предварительного голосования, завершившегося 10 марта. Перечень из 9 территорий был отобран из 50 предложенных вариантов.

В итоговом голосовании смогут принять участие граждане старше 14 лет. Сделать выбор можно как на счетных участках, так и на портале Минстроя РФ.

Ремонт и благоустройство общественных территорий будут вестись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» – сообщает сайт городской администрации.


Артём Ежаков
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