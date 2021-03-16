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12:35, 16 марта 2021 года Лучшим учеником Орла стал Степан Сергеев Десятиклассник из школы № 26 стал победителем муниципального этапа одноименного конкурса.





Победителя и лауреатов чествовали сегодня в городской администрации. Награды получили награды из рук мэра Орла Юрия Парахина.



Муниципальный этап конкурса «Ученик года – 2021» прошел в областной столице с 19 февраля по 5 марта. Между собой в очном и заочном этапах мероприятия соревновались 39 орловских школьников.



Победителем, который теперь представит Орел на региональном этапе конкурса, стал ученик 10 «А» класса школы № 26 Степан Сергеев. Звание лучшего далось ему не с первой попытки – в прошлом году он пропустил вперед себя множество конкурсантов.



Лауреатами стали ученица 10 «А» класса гимназии № 34 Анна Муницына и представительница школы № 45 из 11 «А» класса Софья Волчкова – сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии





Артём Ежаков



