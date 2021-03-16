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12:51, 16 марта 2021 года Орловщина получила более 18 миллионов на лекарства для больных COVID-19 Как и прежде, пациенты, лечащиеся от коронавируса амбулаторно, будут получать препараты абсолютно бесплатно.





Распоряжение о переводе Орловщине многомиллионного транша из государственного резервного фонда подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общий фонд средств, направленных на обеспечение бесплатными препаратами домашних пациентов с COVID-19 в регионах, составил 2,7 миллиарда рублей (ранее – 10,7 миллиарда). Орловская область из них получила 18,2 миллиона.



Набор лекарств для пациентов может отличаться – препараты выдаются гражданам бесплатно на основе схем лечения, назначенных врачом, сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



