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12:51, 16 марта 2021 года

Орловщина получила более 18 миллионов на лекарства для больных COVID-19

Как и прежде, пациенты, лечащиеся от коронавируса амбулаторно, будут получать препараты абсолютно бесплатно.


Распоряжение о переводе Орловщине многомиллионного транша из государственного резервного фонда подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общий фонд средств, направленных на обеспечение бесплатными препаратами домашних пациентов с COVID-19 в регионах, составил 2,7 миллиарда рублей (ранее – 10,7 миллиарда). Орловская область из них получила 18,2 миллиона.

Набор лекарств для пациентов может отличаться – препараты выдаются гражданам бесплатно на основе схем лечения, назначенных врачом, сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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