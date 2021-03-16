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13:19, 16 марта 2021 года Орловские ученые ищут возможности победить рак и болезнь Паркинсона Два года назад опорный вуз выиграл федеральный грант на создание современной лаборатории и проведение исследований клетки, в частности при нейродегенеративных заболеваниях. В лабораторию заглянула корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





Технические возможности плюс энтузиазм ученых – вот формула успеха в науке. Это в очередной раз доказали сотрудники лаборатории клеточной физиологии и патологии научно-технологического центра биомедицинской фотоники. То, что вчера считалось у них победой, сегодня реалии каждого дня, - говорит руководитель проектов Андрей Абрамов. Андрей Абрамов, профессор ОГУ им. Тургенева и профессор университетского колледжа Лондона: «Приятно то, что люди, которые работают здесь, уже совершенно другого уровня. Это очень хорошая база для университета и для больших проектов, которые мы можем здесь развивать». Культуральная комната - святая святых лаборатории. Здесь в особом режиме хранятся и изучаются клетки, в том числе и взятые у пациентов с наследственными формами болезни Паркинсона. Андрей Абрамов, профессор ОГУ им. Тургенева и профессор университетского колледжа Лондона: «Мы исследуем механизм, по которому эта патология происходит, и почему люди в какой-то момент начинают умирать, и пути того, как мы можем предотвращать это. Мы уже сейчас пытаемся воздействовать на наши нервные клетки, человеческие нейроны, что уже по своей сути достаточно высокая технология, и пытаемся их защитить». Впечатляющие результаты получены и по другим направлениям. Появляются новые идеи, новые заявки на гранты. Например, проект о том, что митохондрии не только снабжают человека энергией, но и управляют его самочувствием и настроением. Евгений Жеребцов, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники: «Оборудование, которое у нас есть, позволяет это отсмотреть как в клетках, так и в пациентах, так и в добровольцах абсолютно неинвазивно и безболезненно. Это один из проектов Российского научного фонда по транскутанной оценки активности моноаминоксидазы». Еще одно исследование по оценке микроциркуляции крови в мелких сосудах позволит предсказать развитие гипертонии. Евгений Жеребцов, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники: «Мы опять же абсолютно неинвазивно, бескровно можем давать врачам, практикующим специалистам новую информацию о том, какой прогноз можно дать по поводу развития гипертонии у того или иного пациента». Результаты изучения биоэнергетики опухолевых клеток и влияния на их метаболизм внешним воздействием дают надежду на возможную победу над онкологией. Елена Потапова, старший научный сотрудник старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники и лаборатории клеточной физиологии: «Мы полгода уже посвятили этим исследованиям и получили интересные результаты. Мы видим, что в результате воздействия лазерного излучения на опухолевую клетку мы изменяем их биоэнергетику и запускаем клеточную смерть опухолевых клеток». За неполный год с участием орловских ученых вышло семь публикаций в престижных научных журналах, и готовятся к выходу еще несколько. Некоторые важнейшие разработки уже близки к внедрению. Это говорит о создании в Орле центра научной мысли высокого уровня.





Елена Литинская



