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14:20, 16 марта 2021 года Директору ливенского учебного центра вменяют мошенничество Уголовное дело инициировано после проверки Должанской районной прокуратуры.





По предварительным данным, директор АПО «НП Учебный центр «Квалификация» в августе 2019 года заключил три соглашения об оказании услуг профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста, ищущих работу. Фактически ученики на занятиях так и не появились, но директор центра предъявил подписанные им акты об оказании услуг в КУ ОО «ЦЗН Ливенского района» для оплаты и незаконно получил более 37 тысяч рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».



В отношении руководителя учебного центра было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ход расследования поставлен на контроль районного прокурора – сообщает сайт областного ведомства.





Артём Ежаков



