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15:30, 16 марта 2021 года

В Орле организуют выставку древностей, найденных у Красного (Мариинского) моста

Сейчас на месте реконструкции моста находится экспедиция Института археологии Российской академии наук.


Результаты работы группы покажут на выставке, организованной в Орловском краеведческом музее этой осенью. Некоторые находки так там и останутся - например, туда уже передали въездной чугунный столб, сообщает сайт мэрии

У поисковиков сжатые сроки – они завершат «полевые раскопки» уже в апреле. Из крупных находок, найденных в районе Красного моста, можно выделить чугунную лестницу, датированную XIX веком, а также каменные надгробия XVIII – XIX веков (предположительно, ими восстанавливали взорванную в 1943 году часть переправы). Надгробия ученые передадут Орловской епархии.

Среди прочих находок – порядка полутора сотен монет, а также крестиков, перстней и пуговиц. Влажность, установившаяся здесь, помогла сохранить до наших дней изделия из кожи, дерева и бересты.

Помимо всего прочего, археологи разрушили одну из городских легенд. Они уверены, что подземный ход через Оку – не более чем байка.

Фото пресс-службы мэрии Орла



Артём Ежаков
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