В Орле организуют выставку древностей, найденных у Красного (Мариинского) моста

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15:30, 16 марта 2021 года
В Орле организуют выставку древностей, найденных у Красного (Мариинского) мостаСейчас на месте реконструкции моста находится экспедиция Института археологии Российской академии наук.
Результаты работы группы покажут на выставке, организованной в Орловском краеведческом музее этой осенью. Некоторые находки так там и останутся - например, туда уже передали въездной чугунный столб, сообщает сайт мэрии.
У поисковиков сжатые сроки – они завершат «полевые раскопки» уже в апреле. Из крупных находок, найденных в районе Красного моста, можно выделить чугунную лестницу, датированную XIX веком, а также каменные надгробия XVIII – XIX веков (предположительно, ими восстанавливали взорванную в 1943 году часть переправы). Надгробия ученые передадут Орловской епархии.
Среди прочих находок – порядка полутора сотен монет, а также крестиков, перстней и пуговиц. Влажность, установившаяся здесь, помогла сохранить до наших дней изделия из кожи, дерева и бересты.
Помимо всего прочего, археологи разрушили одну из городских легенд. Они уверены, что подземный ход через Оку – не более чем байка.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков