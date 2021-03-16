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15:23, 16 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 17 марта исполнится 28 лет сл дня создания отряда быстрого реагирования.



- Полезная «Крышка-малышка». Экологическая акция помогает детям-инвалидам.



- Орловцы увидели «Цусимскую Голгофу». Православный режиссер Виктор Рыжко представил свой новый фильм о дореволюционной России.



- Молодость без наркотиков: Орловщина присоединилась к масштабной профилактической акции.



- Бесплатные курсы как способ решить кадровую проблему: орловских водителей приглашают освоить категорию «D» и обещают трудоустроить по профилю.



- в Орле наступила «Крымская весна»: театральный онлайн фестиваль объединил несколько регионов страны. Спектакли будут транслировать до 21 марта.



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