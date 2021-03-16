Сегодня - Всемирный день социальной работы

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15:25, 16 марта 2021 года
Сегодня - Всемирный день социальной работыВ Орловской области в социальной сфере сейчас трудятся около 5000 человек.
По информации департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, в регионе работают 59 учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения.
811 соцработников оказывают помощь на дому более 9000 одиноко проживающим пожилым гражданам во всех районах Орловской области.
В стационарных организациях социальной сферы региона находятся 2109 проживающих.
Большая работа департамента проводится по оказанию социальных мер поддержки населению. Всего их предусмотрено более 70 различных видов.
В течение 2020 года произведена выплата более 460 тысячам получателей отдельных мер социальной поддержки в общем объеме более 5,8 млрд. рублей.
1074 опекунские и приёмные семьи получили в 2020 году выплаты в общем размере свыше 160 млн. рублей.
На реализацию целевой государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» в 2020 году израсходовано более 900 млн. рублей.
Орловское Информбюро