Главная » Новости



15:25, 16 марта 2021 года Сегодня - Всемирный день социальной работы В Орловской области в социальной сфере сейчас трудятся около 5000 человек.





По информации департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, в регионе работают 59 учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения.



811 соцработников оказывают помощь на дому более 9000 одиноко проживающим пожилым гражданам во всех районах Орловской области.



В стационарных организациях социальной сферы региона находятся 2109 проживающих.



Большая работа департамента проводится по оказанию социальных мер поддержки населению. Всего их предусмотрено более 70 различных видов.



В течение 2020 года произведена выплата более 460 тысячам получателей отдельных мер социальной поддержки в общем объеме более 5,8 млрд. рублей.

1074 опекунские и приёмные семьи получили в 2020 году выплаты в общем размере свыше 160 млн. рублей.



На реализацию целевой государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» в 2020 году израсходовано более 900 млн. рублей.





Орловское Информбюро



