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15:25, 16 марта 2021 года

Сегодня - Всемирный день социальной работы

В Орловской области в социальной сфере сейчас трудятся около 5000 человек.


По информации департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, в регионе работают 59 учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения.

811 соцработников оказывают помощь на дому более 9000 одиноко проживающим пожилым гражданам во всех районах Орловской области.

В стационарных организациях социальной сферы региона находятся 2109 проживающих.

Большая работа департамента проводится по оказанию социальных мер поддержки населению. Всего их предусмотрено более 70 различных видов.

В течение 2020 года произведена выплата более 460 тысячам получателей отдельных мер социальной поддержки в общем объеме более 5,8 млрд. рублей.
1074 опекунские и приёмные семьи получили в 2020 году выплаты в общем размере свыше 160 млн. рублей.

На реализацию целевой государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» в 2020 году израсходовано более 900 млн. рублей.


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