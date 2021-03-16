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15:36, 16 марта 2021 года В Орловской области пропал человек Розыск ведет Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области.





Разыскивается Казначеев Николай Сергеевич, 17.12.1970 г.р., уроженец д. Кулики Орловского района Орловской области, проживавший по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 53, кв. 171.



4 июля 2020 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы разыскиваемого (на дату исчезновения): на вид 45 лет, рост -173 см, худощавого телосложения, волосы прямые и светло-русые, лицо европейского типа, глаза голубые. Был одет в футболку белого цвета с воротником, джинсы черного цвета, туфли черного цвета.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Казначеева Н.С., просят сообщить по телефону «02» или 8-920-815-65-55 (дежурный СУ СК России по Орловской области).



Фото с сайта пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области









Орловское Информбюро



