вторник 16.03.2021 18:32:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:36, 16 марта 2021 года

В Орловской области пропал человек

Розыск ведет Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области.


Разыскивается Казначеев Николай Сергеевич, 17.12.1970 г.р., уроженец д. Кулики Орловского района Орловской области, проживавший по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 53, кв. 171.

4 июля 2020 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого (на дату исчезновения): на вид 45 лет, рост -173 см, худощавого телосложения, волосы прямые и светло-русые, лицо европейского типа, глаза голубые. Был одет в футболку белого цвета с воротником, джинсы черного цвета, туфли черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Казначеева Н.С., просят сообщить по телефону «02» или 8-920-815-65-55 (дежурный СУ СК России по Орловской области).

Фото с сайта пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области




Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.