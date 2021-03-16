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15:51, 16 марта 2021 года В Орле расследуют дело о мошенничестве с поступлением в юридический институт Под подозрением – группа из трех человек.





Фигурантами дела стали начальник финансово-экономического отдела ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова», бывшая сотрудница этого учебного заведения и местная жительница.



По предварительным данным следствия, участницы группы убедили потерпевшую, что смогут помочь её сыну поступить в юридический институт. В минувшую субботу, 13 марта, одна из женщин получила от потерпевшей 800 тысяч рублей. Впоследствии эта сумма разошлась между фигурантками.



Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, которое теперь сопровождает ведение расследования. В данный момент решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



