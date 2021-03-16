Главная » Новости



16:02, 16 марта 2021 года Орловский ПФР снова провел день донора В ходе корпоративного мероприятия сотрудники управления сдали около 30 литров крови.





Мероприятие, организованное по инициативе межрайонного управления ПФР в г. Орле и Орловском районе, проводится дважды в год. Первый раз день донора в Пенсионном фонде был организован 7 лет назад – в 2014 году.



Сегодня к зданию ПФР снова подъехала мобильная станция переливания крови, и, после медицинского обследования, 67 человек прошли процедуру забора. Елена Абрамова, начальник Управления ПФР в г. Орле и Орловском районе: «Данная акция каждый год для нас является особенной. Наши сотрудники рады помочь людям, которые нуждаются в донорской крови. Это очень важное и благородное дело. В этот раз к нему присоединились 67 человек. К тому же данное мероприятие очень полезно для укрепления корпоративного духа, для того, чтобы сотрудники Пенсионного Фонда почувствовали себя единой командой, которая вместе делает что-то очень хорошее».





Артём Ежаков



