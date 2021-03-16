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16:23, 16 марта 2021 года

Правительство РФ увеличило финансирование на дорожное хозяйство Орловской области

Об этом доложил на сегодняшнем заседании комитета областного совета по бюджету, налогам и финансам и.о. главы регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.


По словам чиновника, изначально в этом году государство выделило на дорожное хозяйство Орловской области порядка 1,3 миллиарда рублей, однако распоряжением Правительства РФ от 24 февраля, финансирование возросло до 2,3 миллиарда – цитирует Субботина сайт регионального правительства.

Среди самых крупных проектов, на которые пойдут выделенные средства, это реконструкция Красного моста, ремонт 20-километрового участка трассы Орел – Ефремов (на границе с Тульской областью) и некоторых сельских дорог, национальный проект «БКАД – 2021» и реконструкция моста через реку Сосна на автодороге межмуниципального значения Вахново - Важжово в Ливенском районе.

В рамках «Безопасных и качественных автомобильных дорог» планируется отремонтировать 105 километров различных трасс, в том числе и наиболее важные, по мнению жителей города, участки дороги на Маслозаводском переулке и Болховском шоссе. Всего же в рамках «БКАД – 2021» отремонтируют 33 районные дороги и улицы.


Артём Ежаков
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