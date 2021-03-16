Главная » Новости



17:22, 16 марта 2021 года Орловцы активно прививаются против коронавируса Больше 28,5 тысячам жителей Орловщины поставили первый компонент. 16,5 тысяч человек завершили вакцинацию. Вакцинируются и те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Среди них зампред орловского правительства Игорь Тиньков.





Анастасия Орлянская - одна из тех, кому давно за 65+. Год прошел дома - в маске и страхах. Несмотря на букет болезней и некоторые опасения, решила привиться. Говорит - устала.



Анастасия Орлянская, пенсионерка: «Устала бояться, устала жить в закрытом помещении своей квартиры и не прогуляться где-то по выставке, не пригласить к себе друзей, не сходить к гости».

По словам медиков, среди тех, кто желает защититься от ковид, каждый четвертый - пенсионер. Во второй поликлинике прививается сегодня 225 человек в день, в том числе и в филиале.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2: «В данный момент у нас работают здесь два кабинета для осмотра перед вакцинацией и процедурный кабинет, где мы проводим саму вакцинацию».

Сделано все и для соблюдения температурного режима. Сегодня в филиал доставлен морозильный ларь. Это холодильное оборудование позволит доставлять сюда вакцину непосредственно из «Орелфармации».



Пришло время вакцинироваться и тем, кто переболел в начале пандемии. Среди них зампред правительства Орловской области Игорь Тиньков. Он пришел на прививку сразу после того, как снизился титр антител.



Игорь Тиньков, заместитель председателя правительства Орловской области: «Думаю, что это правильно, это безопасность прежде всего, потому что ковидная история у нас еще не закончена, и для того чтобы не подвергать себя, близких и сослуживцев опасности заболевания, я сделал прививку».

По словам процедурной медсестры, прививки большинство пациентов переносят хорошо.



Елена Семенова, медсестра процедурного кабинета поликлиники № 3: «Большинство это незначительная местная реакция в виде уплотнения, гиперемии, отечности, которая в течение 2-3 дней проходит сама».

Записаться на вакцинацию можно на сайте госуслуг. Если есть сложности с доступом в интернет, то - в регистратуре поликлиники.





Елена Литинская



