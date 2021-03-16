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17:25, 16 марта 2021 года Орловским водителям электрокаров могут отменить транспортный налог Депутаты комитета областного совета по бюджету, налогам и финансам единогласно поддержали соответствующую инициативу.





В рамках предложенных изменений в региональном законе «О транспортном налоге», орловские владельцы электроавтомобилей будут полностью освобождены от уплаты такового. Отмечается, что инициатива была предложена с целью популяризации в регионе заряжающегося от внешних источников электроэнергии транспорта – сообщает сайт областного совета.



Сейчас, по словам спикера областного совета Леонида Музалевского, подобные машины на Орловщине не зарегистрированы, и комитет поддержал внесение изменений в закон и рекомендовал рассмотреть их в первом чтении во время мартовского заседания облсовета.





Артём Ежаков



