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17:27, 16 марта 2021 года Цирк на площади Жукова в Орле должен уехать до 1 апреля 31 марта завершается отсрочка, выданная ему Арбитражным судом.





Само решение о демонтаже конструкций цирка «Триумф» и его уходе с площади Жукова вступило в законную силу еще 17 ноября прошлого года. Согласно ему, «Триумф» должен был съехать в течение 20 дней с момента озвученной даты, тем не менее, в конце февраля та же инстанция дала цирку отсрочку до 1 апреля, сообщает сайт городского совета.



Однако мэрия опасается, что самостоятельно руководство заведения этого сделать не сможет. В связи с этим, сейчас готовится проекто-сметная документация. Также решается вопрос с пристанищем цирковых животных.



Говоря о последних, в городском совете сегодня прозвучало предположение, что звери – это инструмент давления руководства цирка.

Владимир Негин, заместитель председателя орловского городского совета народных депутатов: «Наличие животных в цирке – это давление на городскую власть. Мы понимаем, что в случае, если руководство цирка не найдет средств на демонтаж – это снова ляжет на городскую казну. А нам важно знать, насколько четко сработают все службы, чтобы не допустить такого исхода. Также мы хотели бы услышать позицию мэра города по этому вопросу. Ведь не секрет, что уже завтра, 17 марта, на профильном комитете мы будет рассматривать вопрос об установке бюста Маршалу Жукову на одноименной площади, а впоследствии вполне возможна и реконструкция».





Артём Ежаков



