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18:25, 16 марта 2021 года Губернатор Клычков провел ночное рандеву с жильцами микрорайона «Зареченский» Местные жители поведали губернатору о здешних проблемах, окрестив некоторые из них «замкнутым кругом».





Губернатора Клычкова и мэра Парахина встретили эмоционально. Несмотря на позднее время и не самую приятную погоду, неожиданная инспекция микрорайона «Зареченский», объявленная главой региона во время прямого эфира в социальных сетях, собрала приличное число местных жителей, которые сразу же стали обозначать посетителям проблемы.



Ирина Романюк, жительница микрорайона «Зареченский»: «Нам отвечают с 2016 года одно и то же. Освещение не заложено, а раз его нет – то не сделают разметку. А разметку сделать не могут, потому что дороги у́же шести метров. Мы всегда получаем отказы. Остановки не могут сделать, потому что нужно сделать карман».

Мэр Парахин завил, что здесь нужно починить 1 000 м². Для этого сегодня к работам приступили две бригады – «Спецавтобазы» и «Дорожного предприятия – 1». Высказался по поводу здешних проблем и губернатор.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ямочный ремонт – это не спасение, это лишь временная мера. Нужно потом приходить, фрезеровать и закладывать нормальным асфальтом. По поводу освещения – его нужно делать. Остановка транзита и большегрузного транспорта должна быть запрещена.

Затем Парахин и Клычков с сопровождением из местных жителей двинулся школе № 51, дорога до которой, по уверениям жильцов, становится для ребят полосой препятствий.



Тем не менее, главной проблемой остается дополнительный выезд, отсутствие которого вынуждает тратить на дорогу до Карачевского шоссе около 25 минут – и это если водителю сегодня улыбнулась удача. Разворотное кольцо мэр города пообещал сделать после завершения строительства самого микрорайона, или же, в качестве альтернативы – пропустить маршрут по дорогам «Зареченского». Посодействовать в этом пообещал Клычков.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По дорогам – даю обещание, что некоторую сумму из областных средств на Алроса выделю».

И все же, текущие проблемы все чаще заставляют местных жителей задуматься о смене места прописки.





Орловское Информбюро



